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flickr 14.04 12:21   MIGnews.com

Эвакуация десятков тысяч людей в Сирии

Сирийское правительство и оппозиция начали скоординированное перемещение населения, а именно, десятков тысяч людей из четырех осажденных городов.

Активисты, в том числе Британская обсерватория по правам человека в Сирии, заявили, что автобусы с мятежниками начали покидать города Мадаю и Забадани, осажденные мятежниками, в пятницу утром в первой фазе сделки, в рамках которой также пройдет эвакуация жителей из двух проправительственных шиитских деревень в северной Сирии.

По данным активистов оппозиции в городах, удерживаемых мятежниками, десятки автобусов прибыли в эти районы в среду, но к концу четверга в них все еще не пускали людей.

Если эвакуация будет завершена, в рамках операции, растянувшейся на несколько месяцев, будут эвакуированы около 30000 сирийцев из осажденных районов в результате сделки между мятежниками и правительством.
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