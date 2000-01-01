14.04 11:20 MIGnews.com

Сноуден: бомба в Афганистане сброшена на тоннели США

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Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что США финансировали создание тоннелей для моджахедов, на которые в четверг, 13 апреля, была сброшена крупная фугасная бомба GBU-43/B. Об этом он написал в микроблоге Twitter."Эти тоннели моджахедов, которые мы бомбим в Афганистане? Мы платили за них", – написал Сноуден.Он также привел скриншот статьи The New York Times от 2005 года, в которой говорится, что ЦРУ США финансировало создание этих тоннелей в 80-х годах. Они строились для моджахедов, которые боролись с советскими войсками.Ранее США сбросили крупную фугасную бомбу — "матерь всех бомб" — на тоннели в Афганистане, в которых, как сообщается, укрывались боевики "Исламского государства", также известна как ISIS.