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скриншот с видео YouTube 14.04 11:20   MIGnews.com

Сноуден: бомба в Афганистане сброшена на тоннели США

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что США финансировали создание тоннелей для моджахедов, на которые в четверг, 13 апреля, была сброшена крупная фугасная бомба GBU-43/B. Об этом он написал в микроблоге Twitter.

"Эти тоннели моджахедов, которые мы бомбим в Афганистане? Мы платили за них", – написал Сноуден.

Он также привел скриншот статьи The New York Times от 2005 года, в которой говорится, что ЦРУ США финансировало создание этих тоннелей в 80-х годах. Они строились для моджахедов, которые боролись с советскими войсками.

Ранее США сбросили крупную фугасную бомбу — "матерь всех бомб" — на тоннели в Афганистане, в которых, как сообщается, укрывались боевики "Исламского государства", также известна как ISIS.



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