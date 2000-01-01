14.04 10:51 MIGnews.com

Массовые протесты в Венесуэле: 5 погибших

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Тысячи венесуэльцев вышли на улицы богатого восточного Каракасе под тропическим ливнем, чтобы поддержать протестное движение, которое набирает силу, даже несмотря на то, что жертв становится все больше.Официальные лица Венесуэлы подтвердили ранее в тот же день, что 5 человек умер в волне антиправительственных протестов, которые проходят уже третью неделю.Прокуратура утверждает, что будет расследовать смерть 36-летнего Мигеля Колменареса. Он был застрелен во вторник в центре города Баркисимето.Во время того же самого протеста был убит Грусени Кальдерон. Конгрессмен Альфонсо Маркина говорит, что 32-летний протестующий был ранен резиновыми пулями, которые пронзили его легкое и печень.Протесты также унесли жизни двух студентов колледжа и 13-летнего подростка.