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У берегов Ливии пропали без вести около 100 мигрантов | Фото: Thinkstock14.04 08:55   MIGnews.com

У берегов Ливии пропали без вести около 100 мигрантов

Около 100 мигрантов считаются пропавшими без вести после того, как их лодка затонула у побережья Ливии вблизи Триполи в четверг, 13 апреля, как сообщил представитель береговой охраны.

Пресс-секретарь береговой охраны Айуб Кассем заявил, что 23 мигранта были спасены с корабля у Гаргареша, западного пригорода Триполи.

Выжившие сообщили, что надувная лодка отправилась с около 120 пассажирами на борту.

Детали трагедии уточняются.

Напомним, что в прошлом месяце итальянская береговая охрана спасла около 2750 мигрантов на лодке в море за 4 дня. Мигранты были спасены с четырех небольших судов и резиновой лодки, отмечается в сообщении береговой охраны.

Около 1,100 человек из спасенных были эвакуированы с девяти непрочных судов у побережья Ливии. С начала года было зарегистрировано более 10700 прибывших по морю, говорится в сообщении МВД что на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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