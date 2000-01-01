15.04 08:49 MIGnews.com

Китай назвал победителя в войне США и КНДР

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В Китае откровенно ответили на вопрос по поводу того, кто же победит в противостоянии Северной Кореи и США. Отношения между этими странами были далеки от совершенства при Бараке Обаме, а с приходом к власти Дональда Трампа перешли в разряд худших.Глава МИД Поднебесной Ван И призывает мир не допустить эскалации конфликта в Азии. Он просит мир не допускать обострения отношений между Северной Кореей и США."Если на самом деле произойдет война, то она приведет к многочисленным потерям. Но в ней не будет победителей", - заявил Ван И.Министр призывает страны-участницы конфликта вернуться к конструктивному и нормальному диалогу. Он просит прекратить взаимные провокации и угрозы в адрес друг друга. И воспрепятствовать тому, чтобы ситуация совсем вышла из-под контроля. Напомним, что недавно США заявили о том, что сбросят на Северную Корею ядерную бомбу. В ответ глава Кореи заявил о нанесении превентивного удара по американским военным базам в случае агрессии, направленной Америкой в их сторону.