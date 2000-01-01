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В трех немецких городах задержали подозреваемых в терроризме | Фото: Thinkstock14.04 21:17   MIGnews.com

В трех немецких городах задержали подозреваемых в терроризме

В Германии задержаны двое мужчин и женщина, которых правоохранительные органы подозревают в подготовке теракта против полиции или солдат бундесвера.

Задержания были проведены в Кельне, городах Бюнде и Хильдесхайм. Предполагается, что 27-летние граждане Турции и Афганистана, а также 25-летняя гражданка Германии помогали еще одному исламисту, задержанному ранее. Ведется следствие, передает РИА Новости.

Кроме того несколько дней назад в ходе расследования взрывов в Дортмунде полицейские задержали 26-летнего мужчину, который подозревается в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
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