14.04 20:30 MIGnews.com

YouTube подвергся крупнейшей атаке в истории

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Самой крупной атаке подвергся видеохостинг YouTube – сотни каналов были взломаны хакерской группой OurMine, передает ТАСС.Название группы было добавлено к названиям видеозаписей, а в описаниях записей появились пояснения, согласно которым взлом был проверкой безопасности.Одним из объектов атаки стала сеть компании Studio71, у которой более 1,2 тысячи каналов на хостинге.Ущерб от атаки расценили как незначительный, оригинальные названия и описания файлов восстановлены, а в компании приняли меры, чтобы нейтрализовать последствия взлома. В YouTube также заявили, что утечки данных не было.