Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube подвергся крупнейшей атаке в истории 14.04 20:30   MIGnews.com

YouTube подвергся крупнейшей атаке в истории

Самой крупной атаке подвергся видеохостинг YouTube – сотни каналов были взломаны хакерской группой OurMine, передает ТАСС.

Название группы было добавлено к названиям видеозаписей, а в описаниях записей появились пояснения, согласно которым взлом был проверкой безопасности.

Одним из объектов атаки стала сеть компании Studio71, у которой более 1,2 тысячи каналов на хостинге.

Ущерб от атаки расценили как незначительный, оригинальные названия и описания файлов восстановлены, а в компании приняли меры, чтобы нейтрализовать последствия взлома. В YouTube также заявили, что утечки данных не было.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:06
Путин и Медведев за год обеднели за 220 тыс. рублей
20:59
"Евровидение" без России: EBU не раскрывает размер убытков
20:19
Лавров не подтвердил вероятность нового авиаудара США
20:14
Взрыв "матери всех бомб" в Афганистане. Видео  
19:57
Число поисковых запросов о 3-й мировой войне побило рекорд
19:51
Россия отвергла обвинения в причастности к химатаке в Идлибе
19:45
Убийцы Фукаха вышли на свободу по "сделке Шалита"
19:21
Организаторы Евровидения хотят отстранить РФ в 2018 году
19:10
Мигранты из Африки пришли на вечеринку и изнасиловали шведку
18:36
В Москве арестован телеведущий "Дождя" в костюме пениса
18:27
Боевики ИГ: американская супербомба не нанесла нам урона
18:04
"Террорист-псих, все равно, остается террористом"
17:45
КНДР назвала цели авиаудара в случае агрессии США
17:44
Израиль занял 103 место в мире по безопасности
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus