YouTube подвергся крупнейшей атаке в истории

Самой крупной атаке подвергся видеохостинг YouTube – сотни каналов были взломаны хакерской группой OurMine, передает ТАСС.
Название группы было добавлено к названиям видеозаписей, а в описаниях записей появились пояснения, согласно которым взлом был проверкой безопасности.
Одним из объектов атаки стала сеть компании Studio71, у которой более 1,2 тысячи каналов на хостинге.
Ущерб от атаки расценили как незначительный, оригинальные названия и описания файлов восстановлены, а в компании приняли меры, чтобы нейтрализовать последствия взлома. В YouTube также заявили, что утечки данных не было.