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Взрыв `матери всех бомб` в Афганистане. Видео 14.04 20:14   MIGnews.com

Взрыв "матери всех бомб" в Афганистане. Видео

Пентагон опубликовал видео удара бомбой по позициям афганского отростка террористической группировки "Исламское государство" 13 апреля.



Видео взрыва крупнейшей неядерной бомбы GBU-43/B было опубликовано в Twitter минобороны США. На ролике видно, как бомба падает; затем происходит взрыв и поднимаются большие клубы дыма.

Ранее военные Афганистана сообщили, что в результате удара погибли около 36 террористов, а американский президент Дональд Трамп назвал произошедшее " очень-очень удачной миссией". В то же время сами террористы отрицают, что от взрыва хоть кто-нибудь погиб.

GBA-43/B, или Massive Ordnance Air Blast, акроним которой MOAB можно расшифровать также как Mother of All Bombs, то есть "матерь всех бомб", является самым мощным неядерным фугасом, стоящим на вооружении США.
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