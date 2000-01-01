14.04 19:51 MIGnews.com

Россия отвергла обвинения в причастности к химатаке в Идлибе

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Москва решительно отвергает обвинения в причастности к химической атаке на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. Об этом 14 апреля заявил Александр Шульгин, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия. Его слова приводятся на сайте МИД.7 апреля агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских военных, пожелавших остаться неназванными, утверждало, что США расследуют возможное соучастие России в химатаке на Хан-Шейхун. Однако позднее Вашингтон официально заявил, что не располагает данными о причастности Москвы к произошедшему. Так, 12 апреля госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что Соединенные Штаты уверены в том, что удар "был совершен, был запланирован и реализован" властями Сирии, передавал Интерфакс. Шеф Пентагона Джеймс Мэттис в свою очередь говорил, что у американских военных нет сведений об информированности России о планируемой химатаке в Идлибе.Химатака на контролируемый сирийской оппозицией Хан-Шейхун была совершена 4 апреля. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, погибли 84 человека, почти 600 пострадали. По версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по складу террористов, на котором находились боеприпасы с химоружием. В ополчении, со своей стороны, говорят, что подобные боеприпасы применили при бомбардировке самолеты правительственных сил.Вашингтон обвинил Дамаск в организации химической атаки. Спустя три дня американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной авиабазе Шайрат (провинция Хомс), откуда, как предполагают в США, сирийские самолеты вылетели в Хан-Шейхун.