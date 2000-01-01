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Мигранты из Африки пришли на вечеринку и изнасиловали шведку 14.04 19:10   MIGnews.com

Мигранты из Африки пришли на вечеринку и изнасиловали шведку

Шведский суд приговорил к 2,5 и 3 годам лишения свободы двух мигрантов, которые едва не убили молодого шведа и изнасиловали его подругу. Как пишет газета Freie Zeiten, одному из преступников грозит депортация.

Согласно судебным документам, инцидент произошел на вечеринке, которую у себя дома в Стокгольме решила организовать подруга потерпевших. На мероприятие она позвала и 21-летнего мигранта из Либерии Ришелье Джарару, который привел своего 19-летнего кенийского товарища Файеда Мванги.

Практически с порога африканские гости начали приставать к девушкам, а когда находившийся там же швед решил вступиться за подруг, то ему в лицо распылили содержимое перцового баллончика и избили, оставив "множественные кровоизлияния в мозг, сильные гематомы и синяки по всему телу, а также переломы костей и открытые раны".

Подумав, что парень погиб, мигранты разошлись уже не на шутку – когда одна из шведок хотела помочь своему другу, то Мванги схватил ее за шею, придушил и швырнул на пол, после чего схватил другую девушку за волосы, втащил в спальню и, угрожая физической силой, изнасиловал.

Спасение пришло с соседом - услышав крики, он ворвался в квартиру и освободил шведок, которые вызвали полицию.

Оказалось, что за обоими африканцами числится внушительный "послужной список": в мае прошлого года Мванги уже изнасиловал женщину, а Джарара был судим за кражу, нанесение телесных увечий и сопротивлению аресту. Как результат, Ришелье Джарара приговорен к 3 годам тюрьмы, а его друг – к 2,5 годам и возможности депортации.
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