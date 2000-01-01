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СМИ: боевики ИГ: американская супербомба не нанесла им урона 14.04 18:27   MIGnews.com

Боевики ИГ: американская супербомба не нанесла нам урона

Агентство Франс Пресс сообщило о заявлении террористической группировки "Исламское государство", в котором утверждается, что боевики не понесли потерь в результате применения ВС США в Афганистане одной из мощнейших неядерных бомб.

В сообщении указано, что потерь не было "ни убитыми, ни ранеными".
США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.
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