14.04 17:44 MIGnews.com

Израиль занял 103 место в мире по безопасности

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израиль оказался на 103 месте из 136 стран по безопасности. Соответствующий рейтинг был опубликован экспертами Всемирного экономического форума в рамках определения туристической конкурентоспособности, по которой Израиль занял 61 место, неплохо улучшив этот показатель с 2015 года, когда она занимал 72 место.Хуже всего дела обстоят с финпотерями, которые несет бизнес из-за терроризма (123 место), и количеством происшествий, так или иначе связанных с террором (120 место).В то же время Израиль остается безопаснее России (109 место), Турции (116), Таиланда (118) и Украины (127).Пятерка самых безопасных стран по версии ВЭФ выглядит следующим образом:1. Финляндия2. Объединенные Арабские Эмираты3. Исландия4. Оман5. ГонконгСамыми опасными странами признаны Колумбия, Йемен и Сальвадор.Что же касается других туристических недостатков Израиль – это дороговизна отдыха (133 место из 136). По всем остальным показателям Еврейское государство попало в сотню, но еще надо подтянуть открытость внешнему миру (99 место, что также связано с контртеррористическими мероприятиями) и так называемый "зеленый" туризм (93 место).