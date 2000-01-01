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Израиль занял 103 место в мире по безопасности | Фото: Thinkstock14.04 17:44   MIGnews.com

Израиль занял 103 место в мире по безопасности

Израиль оказался на 103 месте из 136 стран по безопасности. Соответствующий рейтинг был опубликован экспертами Всемирного экономического форума в рамках определения туристической конкурентоспособности, по которой Израиль занял 61 место, неплохо улучшив этот показатель с 2015 года, когда она занимал 72 место.

Хуже всего дела обстоят с финпотерями, которые несет бизнес из-за терроризма (123 место), и количеством происшествий, так или иначе связанных с террором (120 место).

В то же время Израиль остается безопаснее России (109 место), Турции (116), Таиланда (118) и Украины (127).

Пятерка самых безопасных стран по версии ВЭФ выглядит следующим образом:

1. Финляндия
2. Объединенные Арабские Эмираты
3. Исландия
4. Оман
5. Гонконг

Самыми опасными странами признаны Колумбия, Йемен и Сальвадор.

Что же касается других туристических недостатков Израиль – это дороговизна отдыха (133 место из 136). По всем остальным показателям Еврейское государство попало в сотню, но еще надо подтянуть открытость внешнему миру (99 место, что также связано с контртеррористическими мероприятиями) и так называемый "зеленый" туризм (93 место).

Израиль занял 103 место в мире по безопасности | Фото: AFP
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