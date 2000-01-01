Гаарец: Любавичский ребе – безумен

Спустя всего пару дней после публикации в газете "Гаарец" скандальной статьи Йоси Кляйна, который назвал религиозный сионизм "опаснее "Хизбаллы", водителей в автомобильных терактах и детей с ножницами", издание подвергло критике покойного Любавичского ребе Менахема-Мендла Шнеерсона.
В опубликованной 14 апреля статье, посвященной спецвыпуску на 20-м канале ИТВ о жизни рава Шнеерсона, Рогель Алфер осудил Любавичского ребе и его последователей.
"Машиаха нет и он никогда не придет. Безусловно, Любавичский ребе был совершенно безумен. Он сошел с ума примерно в 1951 году, когда он ушел из морской инженерии и объявил, что займется возвращением миру Шхины, искупления. Очевидно, у него было право на безумие, а у его последователей было право следовать его стопам, поклоняться ему и подчиняться каждой его команде. Это их право – верить в то, что они все еще находятся с ним в прямом контакте, хоть он и умер в 1994 году. Его больше нет. Капут. Его нет здесь. Но, как в скетче "Монти Пайтон" о владельце зоомагазина и попугае, его последователи утверждают, что он здесь. Они получают от этого удовольствие. Но, конечно же, они ошибаются – мертвый значит мертвый", - пишет Альфер.
После публикации заметки религиозный обозреватель Менахем Коэн раскритиковал и высмеял "Гаарец".
"Продолжайте в том же духе. Превращаетесь в печальную шутку. Жалкая компания, поглощенная желчью и самоненавистью", - заявил он.