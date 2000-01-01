15.04 23:24 MIGnews.com

Ядерщики России рассчитали последствия удара США по КНДР

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Российские ученые-ядерщики изучают потенциальные риски, связанные с возможным превентивным ударом США по КНДР для предотвращения новых испытаний ядерного оружия в этой стране."Мы занимаемся анализом ситуации, рассчитываем все возможные риски, до нашей территории, конечно, далековато, но определенные опасения есть", – заявил Интерфаксу директор Института безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.В свою очередь член Общественного совета Росатома, профессор Российской академии наук Владимир Кузнецов считает, что даже при негативном развитии событий радиоактивное облако России не грозит."Если даже рассматривать самый негативный сценарий безрассудного удара США по ядерному центру в Ен-бене, где разрабатываются ядерные расщепляющиеся материалы, и где работает реактор, поставленный Советским Союзом в 50-х годах, то существует угроза атомного загрязнения, в первую очередь, помимо самой территории Северной Кореи, и территории Китая, и Японии и Южной Кореи", – сказал он.По словам Кузнецова, что касается радиоактивных осадков, то на Дальнем Востоке "роза ветров" такая, что весной ветер, как правило, дует из Китая и пустыни Гоби в сторону Тихого океана. "Поэтому даже в случае такого фантастического сценария, облако не пойдет в сторону России, и радиоактивные осадки могут выпасть в Тихом океане", – пояснил он.Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар по КНДР для предотвращения очередного испытания ядерного оружия. Вашингтон дислоцировал два эсминца с ракетами "Томагавк" вблизи КНДР. В свою очередь, замглавы МИД КНДР Хан Сон Рель в интервью AP заявил, что Пхеньян в случае необходимости может осуществить превентивный удар против США и обладает для этого достаточным ядерным потенциалом.