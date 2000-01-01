15.04 08:20 MIGnews.com

Узбекистан предупреждал Запад о "стокгольмском террористе"

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Службы безопасности Узбекистана передавали информацию о Рахмате Акилове, террористе, протаранившем грузовиком толпу людей в Стокгольме на прошлой неделе, в Швецию через другую западную страну, как заявил министр иностранных дел Узбекистана в пятницу, 14 апреля.Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов сообщил журналистам, что Акилов был завербован боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, после того, как он покинул среднеазиатскую страну в 2014 году и поселился в Швеции.Абдулазиз Камилов не назвал нацию, которая должна была передать информацию об Акилове шведским властям.В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на угнанном грузовом автомобиле преднамеренно въехал в группу пешеходов. В результате атаки четыре человека погибли, 15 получили ранения. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал произошедшее терактом.Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, признавший вину по делу о теракте в центре Стокгольма 7 апреля, плохо разбирался в исламе, но при этом высказывался в поддержку террористической группировки "Исламское государство", рассказал в интервью шведскому радио Ekot знакомый задержанного.В свою очередь шведская газета Expressen сообщила, что Акилов посещал подпольную мечеть в пригороде шведской столицы, где, возможно, вступал в контакт с членами ИГ. Кроме того, в газете сообщили, что перед приездом в Швецию Акилов был в Турции, где, возможно, также подвергся влиянию со стороны экстремистов.