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Израиль: уже 147 зараженных | Фото:14.03 09:18   MIGnews.com

Израиль: уже 147 зараженных

Утром, 14 марта, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Израиле.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 147 человек. 2479 сотрудников из сферы здравоохранения находятся на карантине.

На данный момент известно, что два пациента – в тяжелом состоянии, пятеро – в умеренном, 119 – в удовлетворительном. Остальные зараженные выздоровели и были выписаны.


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