14.03 09:18 MIGnews.com
Израиль: уже 147 зараженных
Утром, 14 марта, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Израиле.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 147 человек. 2479 сотрудников из сферы здравоохранения находятся на карантине.
На данный момент известно, что два пациента – в тяжелом состоянии, пятеро – в умеренном, 119 – в удовлетворительном. Остальные зараженные выздоровели и были выписаны.
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