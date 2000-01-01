14.03 09:18 MIGnews.com

Израиль: уже 147 зараженных

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Утром, 14 марта, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Израиле.Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 147 человек. 2479 сотрудников из сферы здравоохранения находятся на карантине.На данный момент известно, что два пациента – в тяжелом состоянии, пятеро – в умеренном, 119 – в удовлетворительном. Остальные зараженные выздоровели и были выписаны.