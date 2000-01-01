14.03 10:21 MIGnews.com

Ямайка – "зона бедствия" из-за коронавируса

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Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил остров "зоной бедствия" из-за угрозы распространения коронавируса.Такое заявление он сделал в пятницу, 13 марта, передает Reuters.По его словам, Ямайка ищет 100 кубинских медсестер, которые должны помочь справиться с ситуацией."Мы изо всех сил пытаемся сдержать распространение вируса", – сказал Холнесс, добавив, что вводит ограничения на въезд людям, прибывающим из Британии.До настоящего времени Ямайка сообщила о восьми случаях заражения COVID-2019. Последние меры по борьбе с заразой включают в себя помещение части острова на карантин и набор медицинских работников, которые уже ушли на пенсию.