Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил остров "зоной бедствия" из-за угрозы распространения коронавируса.
Такое заявление он сделал в пятницу, 13 марта, передает Reuters.
По его словам, Ямайка ищет 100 кубинских медсестер, которые должны помочь справиться с ситуацией.
"Мы изо всех сил пытаемся сдержать распространение вируса", – сказал Холнесс, добавив, что вводит ограничения на въезд людям, прибывающим из Британии.
До настоящего времени Ямайка сообщила о восьми случаях заражения COVID-2019. Последние меры по борьбе с заразой включают в себя помещение части острова на карантин и набор медицинских работников, которые уже ушли на пенсию.