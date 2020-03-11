В сети активно распространяется теория заговора, согласно которой именно евреи якобы начали распространять коронавирус, который перерос в пандемию.
По словам исследователя Центра экстремизма Антидиффамационной лиги (ADL) Алекса Фридфельда, экстремисты ее продвигают с января 2020 года, передает Тhe Times of Israel.
"Самая популярная теория заговора заключается в том, что евреи используют этот вирус в качестве средства для получения прибыли. Они утверждают, что евреи произвели вирус и собираются воспользоваться обвалом рынков через инсайдерскую торговлю", – пояснил специалист.
По его словам, теория заговора была распространена через платформы Telegram и Gab, но и через сообщения в Facebook, Instagram и Twitter. Более того, антисемитские заявления по поводу коронавируса начали появляться в государственных телевизионных сетях, например, в Турции.
"Евреи, сионисты организовали и разработали новый коронавирус как биологическое оружие, похожее на птичий грипп, чтобы захватить мир", – сказал один из гостей турецкого телевидения сказал.
Jews, Zionists have organized & engineered #Corona virus as biological weapon just like bird flue & Crimean–Congo hemorrhagic fever (CCHF).
They want to design the world, seize countries, neuter the world's population.