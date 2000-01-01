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Минздрав: в Израиле тысячи зараженных коронавирусом | Фото:14.03 08:12   MIGnews.com

Минздрав: в Израиле – тысячи зараженных коронавирусом

В Израиле могут быть тысячи пациентов с коронавирусом, которые пока не выявлены.

Об этом в интервью Walla сказал заместитель гендиректора Министерства здравоохранения, профессор Итамар Гротто.

Он признался, что ведомство понятия не имеет об истинных масштабах распространения COVID-19. По его словам, большинство вернувшихся из-за границы так и не сели на карантин, нарушив предписания правительства.

По оценке профессора, порядка трех тысяч израильтян уже заражены коронавирусом. Минздрав о них не знает, потому что в больницах не делают больным гриппом и пневмонией тест на наличие COVID-19.

"Мы хотим оценить ситуацию. В настоящее время наша политика меняется. Мы хотим получить данные о том, что происходит, путем мониторинга выборок, отражающих заболеваемость населения в разных возрастных группах и географических регионах", – пояснил он.

По его словам, следующим этапом будет обследование любого пациента с пневмонией. На данный момент это делают в центрах Рамбам, Шиба, Сорока и Хадасса Эйн Керем. В воскресенье или понедельник еще пять больниц присоединятся к тестированию.

Также Минздрав собирается провести целевой мониторинг конкретных групп населения. Цель состоит в том, чтобы составить карту заболеваемости и получить оценку состояния пациентов.

"После этого мы можем получить более точное количество пациентов в стране. Не имеет значения, есть ли 600, 700, 6000 или 7000. Разница только между 700 и 7000", – добавил он.

По последним данным, в Израиле насчитывается 147 официальных случаев заражения коронавирусом.


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