Минздрав: в Израиле – тысячи зараженных коронавирусом
В Израиле могут быть тысячи пациентов с коронавирусом, которые пока не выявлены.
Об этом в интервью Walla сказал заместитель гендиректора Министерства здравоохранения, профессор Итамар Гротто.
Он признался, что ведомство понятия не имеет об истинных масштабах распространения COVID-19. По его словам, большинство вернувшихся из-за границы так и не сели на карантин, нарушив предписания правительства.
По оценке профессора, порядка трех тысяч израильтян уже заражены коронавирусом. Минздрав о них не знает, потому что в больницах не делают больным гриппом и пневмонией тест на наличие COVID-19.
"Мы хотим оценить ситуацию. В настоящее время наша политика меняется. Мы хотим получить данные о том, что происходит, путем мониторинга выборок, отражающих заболеваемость населения в разных возрастных группах и географических регионах", – пояснил он.
По его словам, следующим этапом будет обследование любого пациента с пневмонией. На данный момент это делают в центрах Рамбам, Шиба, Сорока и Хадасса Эйн Керем. В воскресенье или понедельник еще пять больниц присоединятся к тестированию.
Также Минздрав собирается провести целевой мониторинг конкретных групп населения. Цель состоит в том, чтобы составить карту заболеваемости и получить оценку состояния пациентов.
"После этого мы можем получить более точное количество пациентов в стране. Не имеет значения, есть ли 600, 700, 6000 или 7000. Разница только между 700 и 7000", – добавил он.