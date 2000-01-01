Подробности об убийстве на въезде в Нетанию

Убитым 13 марта мужчиной не въезде в Нетанию оказался 33-летний Мухаммад эль-Шемали из Рамле.
Соответствующие подробности раскрыла полиция.
По предварительным данным, убийство эль-Шемали стало местью за другое аналогичное преступление. Около полгода назад брат покойного Хаадин эль-Шемали был обвинен в причастности к убийству бизнесмена Мухмуда эль-Муграби в квартале Джуариш в Рамле.
Полиция продолжает выяснять причину атаки на мужчину. Напомним, что неизвестные также ранили женщину, которая сидела с ним в машине на шоссе №57.
Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, погрузив в медикаментозную кому.