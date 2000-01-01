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Подробности об убийстве на въезде в Нетанию | Фото:14.03 07:36   MIGnews.com

Подробности об убийстве на въезде в Нетанию

Убитым 13 марта мужчиной не въезде в Нетанию оказался 33-летний Мухаммад эль-Шемали из Рамле.

Соответствующие подробности раскрыла полиция.

По предварительным данным, убийство эль-Шемали стало местью за другое аналогичное преступление. Около полгода назад брат покойного Хаадин эль-Шемали был обвинен в причастности к убийству бизнесмена Мухмуда эль-Муграби в квартале Джуариш в Рамле.

Полиция продолжает выяснять причину атаки на мужчину. Напомним, что неизвестные также ранили женщину, которая сидела с ним в машине на шоссе №57.

Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, погрузив в медикаментозную кому.


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