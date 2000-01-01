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Коронавирус: споры между министрами из-за возможного ЧП | Фото:14.03 20:05   MIGnews.com

Коронавирус: горячие споры из-за возможного введения ЧП

Вечером, 14 марта, стало известно о дебатах между генеральным директором Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов и руководителями других министерств по поводу новых ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает 12 канал.

Основная задача заключается в том, чтобы убедить израильтян, что они могут остановить распространение вируса, если будут держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

Симан Тов, как утверждается, настаивал на почти полном сокращении экономики. Он предложил отправить почти всех работников, за исключением самых основных, в отпуск или выполнять обязанности дистанционно, отметив, что это единственный способ предотвратить всплеск заражения.

Главы других министерств наоборот выступили за поэтапный подход. Они заявляют, что Израилю нужно время, чтобы подготовиться к радикальным мерам, поскольку существует неисчислимое количество вопросов, на которые нужно будет ответить.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в настоящее время проводит совещание. Есть предположение, что сначала закроют "места развлечений" – кафе, рестораны, торговые центры. Уже на данном этапе многих государственных служащих просят работать из дома

Также решается вопрос, стоит ли закрывать детские сады и какие ограничения накладывать на общественный транспорт. Ответ будет представлен в ближайшее время.

Ранее стало известно, что полиция и оборонные ведомства готовятся к введению режима чрезвычайного положения.


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