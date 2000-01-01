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Израиль: уже 178 случаев заражения коронавирусом | Фото:14.03 18:59   MIGnews.com

Израиль: уже 178 случаев заражения коронавирусом

Вечером, 14 марта, стало известно о 14 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Израиле.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Таким образом, общее количество зараженных достигло 178. Из них, 131 человек – госпитализирован, 12 – направляются в медцентры, 31 – проходит лечение в домашних условиях, и еще четверо – вылечелись.

Одиннадцать из инфицированных находятся в умеренном состоянии, два – в тяжелом.


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