14.03 18:59 MIGnews.com
Израиль: уже 178 случаев заражения коронавирусом
Вечером, 14 марта, стало известно о 14 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Израиле.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Таким образом, общее количество зараженных достигло 178. Из них, 131 человек – госпитализирован, 12 – направляются в медцентры, 31 – проходит лечение в домашних условиях, и еще четверо – вылечелись.
Одиннадцать из инфицированных находятся в умеренном состоянии, два – в тяжелом.
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