14.03 19:53 MIGnews.com

Иордания: занятия отменены, авиасообщение прекращается

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Иордании с 17 марта прекращает авиасообщение с большинством стран из-за вспышки коронавируса.Об этом рассказал премьер-министр Омар Раззаз официальному информационному агентству Petra, передает The Times of Israel."Все полеты в королевство и из него будут приостановлены со вторника до дальнейшего уведомления", – отметил он.По словам Раззаза, исключения будут сделаны для грузовых рейсов и тех, которые перевозят дипломатов и сотрудников международных организаций, при условии, что они будут следовать руководствам Минздрава, включая двухнедельный карантин.Более того, в Иордании с 15 марта закрывают все учебные заведения, включая школы, колледжи и университеты. Обучение продолжится дистанционно. Также принято решение закрыть кинотеатры, спортивные клубы, театры, мечети, церкви. Все массовые мероприятия отменены. Посещения больниц и тюрем будут приостановлены.