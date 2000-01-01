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Заражен сотрудник Бен-Гуриона | Фото:14.03 18:20   MIGnews.com

Сотрудник Бен-Гуриона заражен коронавирусом

В субботу, 14 марта, стало известно, что один из сотрудников международного аэропорту Бен-Гуриона подцепил коронавирус нового типа.

Об этом сообщили в администрации.

Инфицированный в течение 10 дней находился дома в изоляции. Как стало известно, зараженным оказался сотрудник администрации аэропорта в отделе безопасности.

Минздрав уведомил около 83 сотрудников службы безопасности, включая водителя и двух работников Управления народонаселения, которые контактировали с больным.


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