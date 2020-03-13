Эксклюзив: Паника в Германии, описание очевидца

Корреспондент издания Mignews поговорил с жителями Германии о ситуации вокруг распространения коронавируса в стране. По его словам, в ФРГ царит паника.
"Ситуация не особо хорошая. К сожалению, становится все больше "паники". Народ, видимо, наслушался каких-то баек, смешал правду и не проверенную информацию, и теперь у многих паника. В результате, народ ринулся скупать все", – отметил корреспондент.
По его словам, на прилавках народ начал сметать все подчистую, особенно среди продуктов и предметов первой необходимости по низким ценам.
"Овощей почти нет, фруктов почти нет, яиц – нет, мучную продукцию вымели (по крайней мере дешевую, дорогую пока не всю – скупятся), саму муку – вымели. Что еще более забавно – вымели всю туалетную бумагу. Видимо, это реально предмет первой необходимости", – отметил очевидец.
Более того, с каждым днем количество зараженных и погибших постоянно растет. На сегодняшний день – 3062 инфицированных, 5 – жертв (RKI 13.03.2020, 15:00). Подавляющее большинство зараженных в земле "Северный Рейн-Вестфалия" – 936 чел. Там находится район Хайнсберг, который обозначили, как особо опасный в плане заражения. По некоторым данным, этот район даже закрыли. На втором месте – земля "Бавария" – 558 человек, следом – "Баден-Вюртемберг" – 454.
Растущие числа зараженных и жертв приводят к тому, что отменяют все мероприятия на которых ожидается массовое скопление населения. Отменяют концерты, спортивные игры (немецкий футбол не стал исключением). Закрывают музеи, ночные клубы, больницы (для посетителей).
"Большие фирмы (да и маленькие тоже) стараются предоставить сотрудникам возможность работать из дому (конечно только там, где это возможно). С одной стороны, это делают, чтобы уменьшить количество человек в офисах, а с другой стороны, стараются предоставить возможность тем, у кого повышенная опасность заражения, лишний раз не сидеть в бюро с кучей народа. Так, например, мне, в связи с моим заболеванием и медикаментами, которые я принимаю, сказали в ближайшие 14 дней на работе не появляться. Заодно это на руку людям с детьми (до)школьного возраста. Так как школы и садики в практически всех землях начали закрывать. Университеты тоже сдвигают начало семестра (так, например, Университет города Тюбинген перенёс начало летнего семестра на две недели)", – рассказал очевидец.
Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель "обрадовала" жителей, что 70% населения не сумеют избежать заражения. Именно в связи с этим и принимают выше упомянутые меры.
"Пытаются уменьшить наплыв больных на врачей и растянуть на более длительный срок. Ну и вообще оттянуть основную вспышку ближе к лету/теплу. На данный момент врачи и ученные считают, что в тепле у вируса будет меньше шансов выжить и его активность спадёт", – добавил очевидец.
По его словам, границы пока не закрывают, но список зон риска вывесили (RKI 13.03.2020, 20:15):
• Италия (вся страна)
• Иран (вся страна)
• Китай (провинция Хубэй (вкл. город Ухань))
• Южная Корея (провинция Кёнсанбук-до (Северный Кёнсан))
• Франция (регион Гранд-Эст (этот регион включает Эльзас, Лотарингию и Шампань-Арденну))
• Австрия (земля Тироль)
• Испания (Мадрид).