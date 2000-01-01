14.03 18:11 MIGnews.com

Нидерланды рапортуют об уменьшении числа заряженных

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В Нидерландах зафиксированы свыше 155 новых случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, а также две смерти.Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.Таким образом, общее число зараженных COVID-19 достигло 959 человек. В основном жертвами коронавируса становятся пожилые люди с серьезными проблемами со здоровьем.В институте отметили, что снижение числа выявленных заражений по сравнению с предыдущими сутками – 190 случаев – связано с изменениями в подходе лечения.С 12 марта пациенты с менее серьезными жалобами перестали проходить тест. Им рекомендовано оставаться дома, избегать контактов с людьми и обращаться в больницу только при появлении более серьезных симптомов.