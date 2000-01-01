Израиль готовится к закрытию учебных заведений

В четверг правительство объявило о закрытии всех школ и университетов в рамках борьбы с распространением вируса Короны.
Ранее в Минфине рассказали, что закрытие детсадов и школ обойдется Израилю в 200-400 миллионов шекелей в день. Запрет на собрания с участием более 100 человек обойдется хозяйству от одного до трех миллиардов шекелей из-за отмены свадеб, спектаклей и других мероприятий.
На сегодняшний день ущерб от мер по борьбе с коронавирусом для израильской экономики оценивается в 14 млрд шекелей – в 1% валового национального продукта. По прогнозам экономистов, все может стать еще хуже – 2% и более, если эпидемия не будет пресечена.