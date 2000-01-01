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В Испании вводят режим повышенной готовности | Фото:14.03 17:16   MIGnews.com

В Испании вводят режим повышенной готовности

В Испании число зараженных коронавирусом достигло 5753, умерли 136 человек, выздоровели – 517.

Больше всего инфицированных – в автономном сообществе Мадрид – 2940, передает El Mundo.

В связи со сложившейся ситуацией правительство запретит все перемещения жителей страны. На экстренном заседании Совета министров примут ряд мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса.

В частности, правительство собирается одобрить введение режима повышенной готовности. Таким образом, власти позволят жителям выходить из дома только для того, чтобы купить продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Испанцам также можно будет посещать больницы и рабочие места в случае крайней необходимости. Председатель правительства Педро Санчес огласит свое решение в ближайшее время.


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