В Испании вводят режим повышенной готовности

В Испании число зараженных коронавирусом достигло 5753, умерли 136 человек, выздоровели – 517.
Больше всего инфицированных – в автономном сообществе Мадрид – 2940, передает El Mundo.
В связи со сложившейся ситуацией правительство запретит все перемещения жителей страны. На экстренном заседании Совета министров примут ряд мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса.
В частности, правительство собирается одобрить введение режима повышенной готовности. Таким образом, власти позволят жителям выходить из дома только для того, чтобы купить продукты, лекарства и предметы первой необходимости.
Испанцам также можно будет посещать больницы и рабочие места в случае крайней необходимости. Председатель правительства Педро Санчес огласит свое решение в ближайшее время.