14.03 17:16 MIGnews.com

В Испании вводят режим повышенной готовности

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В Испании число зараженных коронавирусом достигло 5753, умерли 136 человек, выздоровели – 517.Больше всего инфицированных – в автономном сообществе Мадрид – 2940, передает El Mundo.В связи со сложившейся ситуацией правительство запретит все перемещения жителей страны. На экстренном заседании Совета министров примут ряд мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса.В частности, правительство собирается одобрить введение режима повышенной готовности. Таким образом, власти позволят жителям выходить из дома только для того, чтобы купить продукты, лекарства и предметы первой необходимости.Испанцам также можно будет посещать больницы и рабочие места в случае крайней необходимости. Председатель правительства Педро Санчес огласит свое решение в ближайшее время.