14.03 15:10 MIGnews.com

ЦАХАЛ запретит солдатам покидать базы

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В субботу, 14 марта, Армия обороны Израиля ужесточила ограничения для военных из-за вспышки коронавируса.Об этом рассказал официальный представитель ЦАХАЛ.В частности, все солдаты должны вернуться на базы в воскресенье. Войска в боевых и закрытых частях, а также в тренировочных лагерях должны готовиться к длительному пребыванию в тех местах, где они находятся – на срок до одного месяца. То есть, военные не смогут выйти в отпуск или брать увольнительные.Солдаты должны отслеживать сообщения и обновления пресс-секретаря ЦАХАЛа на официальном веб-сайте и избегать неподтвержденные публикации на других ресурсах.Накануне было объявлено, что приостанавливаются все обучения резервистов до окончания Песаха из-за обеспокоенности по поводу коронавируса.