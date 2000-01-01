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ЦАХАЛ запретит солдатам покидать базы | Фото:14.03 15:10   MIGnews.com

ЦАХАЛ запретит солдатам покидать базы

В субботу, 14 марта, Армия обороны Израиля ужесточила ограничения для военных из-за вспышки коронавируса.

Об этом рассказал официальный представитель ЦАХАЛ.

В частности, все солдаты должны вернуться на базы в воскресенье. Войска в боевых и закрытых частях, а также в тренировочных лагерях должны готовиться к длительному пребыванию в тех местах, где они находятся – на срок до одного месяца. То есть, военные не смогут выйти в отпуск или брать увольнительные.

Солдаты должны отслеживать сообщения и обновления пресс-секретаря ЦАХАЛа на официальном веб-сайте и избегать неподтвержденные публикации на других ресурсах.

Накануне было объявлено, что приостанавливаются все обучения резервистов до окончания Песаха из-за обеспокоенности по поводу коронавируса.


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