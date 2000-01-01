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Израиль: данные о передвижениях еще нескольких зараженных | Фото:14.03 14:30   MIGnews.com

Израиль: данные о передвижениях еще нескольких зараженных

Министерство здравоохранения Израиля предоставило данные о передвижениях еще двоих зараженных коронавирусом.

Пациент №146 – 30-летний мужчина из центра страны, вернувшийся из Лондона. Он вылетел из Лондона в Тель-Авив 9 марта рейсом авиакомпании Wizz Air 4451.

Затем сел на поезд, который отправился на станцию Кирьят-Моцкин в 21:35 из аэропорта. Оттуда в 22:20 он отправился Кармиэль, где вышел в 23:56.

Пациент №147 – 40-летняя женщина из центра страны, вернувшаяся из Великобритании. Она вылетела из Тель-Авива в Лондон 4 марта в 6:20 рейсом British-British Airways 162BA.

В обратном направлении он отправилась 10 марта рейсом British Airways 163BA, приземлившись в аэропорту Бен Гуриона в 16:45.


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