14.03 14:30 MIGnews.com

Израиль: данные о передвижениях еще нескольких зараженных

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Министерство здравоохранения Израиля предоставило данные о передвижениях еще двоих зараженных коронавирусом.– 30-летний мужчина из центра страны, вернувшийся из Лондона. Он вылетел из Лондона в Тель-Авив 9 марта рейсом авиакомпании Wizz Air 4451.Затем сел на поезд, который отправился на станцию Кирьят-Моцкин в 21:35 из аэропорта. Оттуда в 22:20 он отправился Кармиэль, где вышел в 23:56.– 40-летняя женщина из центра страны, вернувшаяся из Великобритании. Она вылетела из Тель-Авива в Лондон 4 марта в 6:20 рейсом British-British Airways 162BA.В обратном направлении он отправилась 10 марта рейсом British Airways 163BA, приземлившись в аэропорту Бен Гуриона в 16:45.