14.03 13:36 MIGnews.com

Появились данные о передвижениях нескольких зараженных

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Министерство здравоохранения Израиля 14 марта предоставило данные о передвижениях еще нескольких зараженных коронавирусом.являются мужчины в возрасте от 30 до 40 лет из центра страны. Они отдыхали на курорте Ишгль в Австрии. В Мюнхен зараженные вылетели 28 марта на самолете авиакомпании Israir 6H 261 в 12:15 – приземлились в 16:00.7 марта воспользовались рейсом El Al 6H 262 из Мюнхена в 15:00, посадка в аэропорту Бен Гуриона – 8:30.– 70-летний мужчина с севера страны, который в настоящее время госпитализирован. Он посетил семейного врача, а также сдал анализы крови и рентгеновские снимки. В рамках эпидемиологического расследования были выявлены все контакты зараженного. Люди из окружения были уведомлены в индивидуальном порядке.70-летняя женщина из центра, вернувшаяся из поездки из Египта 5 марта. Она села на обратный рейс авиакомпании Air Sinai номер 4D 054 в аэропорт Бен Гуриона в 08:55. Приземлилась в Израиле в 10:15.являются мужчины в возрасте 30 лет. Оба вернулись из Сан-Франциско. Они прибыли рейсом El Al LY022 8 марта. Вылетели из США в 00:30 и приземлились в аэропорту Бен Гуриона 9 марта в 00:20.– 40-летняя женщина из центра страны, вернувшаяся из Лондона 5 марта рейсом El Al LY316. Вылет состоялся в 14:30, посадка – в 21:30.На следующий день с 21:00 до 21:30 побывала в Центре неотложной медицинской помощи в Рамат Ха Шарон. Затем с 21:30 до 22:15 зашла в магазин на ул. Цамарот, 2, Герцлия.