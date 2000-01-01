Рухани: невозможно справиться с коронавирусом под санкциями
Санкции Соединенных Штатов Америки против Ирана "препятствуют усилиям по борьбе" с распространением коронавируса.
Такое заявление 14 марта сделал президент страны Хасан Рухани, передает Ynet.
"Нет ни одной страны в мире, которая могла бы справиться с коронавирусом в тени жестких экономических санкций, – сказал он.
Накануне министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф направил письмо Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу с просьбой отменить санкции, Тегеран мог бороться с распространением заразы.
По последним данным, в Иране от коронавируса погибли еще 97 человек. Таким образом, число жертв достигло 611. Государственное телевидение объявило, что число людей, инфицированных этим вирусом, увеличилось до 12 729 пациентов.