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Рухани: невозможно справиться с коронавирусом под санкциями | Фото:14.03 14:18   MIGnews.com

Рухани: невозможно справиться с коронавирусом под санкциями

Санкции Соединенных Штатов Америки против Ирана "препятствуют усилиям по борьбе" с распространением коронавируса.

Такое заявление 14 марта сделал президент страны Хасан Рухани, передает Ynet.

"Нет ни одной страны в мире, которая могла бы справиться с коронавирусом в тени жестких экономических санкций, – сказал он.

Накануне министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф направил письмо Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу с просьбой отменить санкции, Тегеран мог бороться с распространением заразы.

По последним данным, в Иране от коронавируса погибли еще 97 человек. Таким образом, число жертв достигло 611. Государственное телевидение объявило, что число людей, инфицированных этим вирусом, увеличилось до 12 729 пациентов.


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