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Испания тоже решила ввести режим ЧС | Фото:14.03 13:15   MIGnews.com

Испания тоже решила ввести режим ЧС

Правительство Испании решило присоединиться к ряду европейских стран и США и объявить режим чрезвычайно ситуации из-за вспышки коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, передает Associated Press.

По его словам, режим ЧС вводится с 14 марта на две недели. Испания "задействует все свои ресурсы", в том числе военных, для сдерживания вируса.

"Это экстренная ситуация, которая затрагивает жизнь и здоровье каждого. Правительство будет защищать своих граждан", — сказал Санчес.


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