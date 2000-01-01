14.03 13:15 MIGnews.com
Испания тоже решила ввести режим ЧС
Правительство Испании решило присоединиться к ряду европейских стран и США и объявить режим чрезвычайно ситуации из-за вспышки коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, передает Associated Press
.
По его словам, режим ЧС вводится с 14 марта на две недели. Испания "задействует все свои ресурсы", в том числе военных, для сдерживания вируса.
"Это экстренная ситуация, которая затрагивает жизнь и здоровье каждого. Правительство будет защищать своих граждан", — сказал Санчес.
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