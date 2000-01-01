14.03 10:37 MIGnews.com

Сообщение Минздрава о новых зараженных коронавирусом

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Напоминаем: официальную и проверенную информацию можно найти только на веб-сайте Министерства здравоохранения, в обновлениях на канале министерства в Телеграм «קורונה עדכונים משרד הבריאות», на официальной странице министерства в Facebook и в приложении Coronapp.Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 125 >>>>>>Мужчина в возрасте около 30 лет из центра страныБыл в контакте с пациентом с подтвержденным диагнозом.3.03 с 18.00 до 20.00 находился во втором зале кинотеатра в торговом центре Аялон.6.03 с 13.40 до 17.00 находился в ресторане Taizu, ул. Менахем Бегин 23, Тель-Авив.Все, кто был с ним в контакте на рабочем месте, а также родственники оповещены лично.Всех, кто побывал в вышеуказанных местах в те же часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :Клалит *2700,Маккаби *3555,Меухедет *3833,Леумит *507Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 126 >>>>>>Мужчина в возрасте около 60 лет, вернулся в Израиль из Туниса через Турцию.Сразу после приземления был доставлен для лечения в больницу Тель а-Шомер на скорой помощи.11.03 в 16:35 вылетел из Туниса в Стамбул рейсом № TK664.Из-за задержки второго рейса 11-12.03 останавливался в гостинице EURO PARK в Стамбуле.12.03 в 07:45 вылетел из Стамбула в Тель-Авив, рейс № TK0784.Эпидемиологическое расследование продолжается, при появлении дополнительной информации, она будет опубликована.Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 127. Мужчина в возрасте около 30 лет из Иерусалима.Находился в контакте с пациентом с подтвержденным диагнозом.Все, кто был с ним в тесном контакте, определены и оповещены в индивидуальном порядке.4.03 находился в ешиве "Макор Хаим" в Кфар Эционе с 07:00 до 12:00 и с 18:30 до 19:45.4.03 побывал в школе "Рашит" в Иерусалиме по адресу ул. Дагомей 6, с 12:50 до 14:50 в шестом классе учителя Инбаль и в пятом классе учителя Ноам.4.03 посетил магазин торговой сети "Рами Леви" на перекрестке Гуш Эцион с 20:00 до 20:405.03 в 09:15 сел в автобус № 35 на остановке "а-Мифлецет" и направился на улицу Зангвиль в Иерусалиме, затем пересел на автобус 27 и отправился на остановку "Хар Герцль" в 9:20-9:25, там в 9:25 сел в трамвай и вышел на остановке "А-торим" в 9:50.5.03 в 12:00-13: 30, синагога "Заарей Хама", улица Яффо, Иерусалим.5.03 в 16:00 сел в трамвай на остановке "Яффо Центр" и в 16:40 вышел на остановке "Хар Герцль".Сел в автобус 20 и доехал до остановки на ул. Никарагуа.5.03 с 20:50 до 23:00 находился в ресторане "433" на перекрестке Шилат.6.03 посетил следующие магазины: супермаркет "Махсаней а-шук" на перекрестке Ора в Иерусалиме с 10.00 до 10.20. TO GO на улице Кнафей нешарим в Гиват-Шауле в Иерусалиме с 11:20 до 11:40. "Суперфарм" на улице Кнафей нешарим в Гиват Шауле в Иерусалиме с 11:40 до 11:50. С 12:10 до 12:20 - магазин "Базар Мейталь" на улице Бейт а-дфус 7 в Иерусалиме, там же с 12:20 до 12:25 зашел в кондитерскую MOTIS.6.03 с 17:00 до исхода субботы (7.03) 18:30 находился в ешиве "Макор Хаим" в Кфар Эционе.8.03 - 12:00-12:10 побывал в отделении банка "Бейнлеуми" на улице Кнафей нешарим в Гиват Шауле в Иерусалиме.8.03 - 14:10-14:50 магазин "Багет Шилат" на ул. Дагомей, Иерусалим.8.03 - 18:00-19:50 синагога "Зкор Авраам", улица Колумбия 7, Иерусалим.9.03 - 17:00-18:00 синагога "Шират Ганим", улица Савйон 9, Иерусалим10.03 - 18:00-19:00 был на чтении свитка "Эстер" в зале общественного центра (матнасе) в районе Кирьят-Менахем в Иерусалиме.11.03 - 07:30 до 08:45 - синагога "Шират Ганим", улица Савйон 9, ИерусалимВсех, кто находился в вышеуказанных локациях в указанные часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :Клалит *2700,Маккаби *3555,Меухедет *3833,Леумит *507