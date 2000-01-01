14.03 11:09 MIGnews.com
Последние данные по распространению коронавируса в мире
По состоянию на 14 марта, от коронавируса во всем мире умерли 5461 человек, около 146 тысяч заболели, около 68 тысяч были инфицированы, более 72 тысяч выздоровели после этой болезни.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Covid19info
.
Так, в Китае выявлено 11 новых случаев заражения. Погибли 13 человек, а полностью выздоровели и выписаны из больницы 1430.
В Италии, которая считается эпицентром распространения вируса в Европе, погибли 250 человек.
Ряд стран из-за вспышки коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыв границы для иностранцев.
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