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14.03 09:49   MIGnews.com

Отравление в Негеве: пострадали 8 человек

Вчера вечером, 13 марта, в поселке Пдуим, расположенном недалеко от Офакима, восемь человек подверглись воздействию неизвестного химического вещества.

Об этом в среду, 14 марта сообщает радиостанция "Кан Бет", передает Arutz Sheva.

Пострадавшим оказана первая помощь, и, согласно уточненное информации, все они являются близкими родственниками.

На месте происшествия вместе с врачами находятся сотрудники пожарной службы, которым предстоит установить, воздействию какого вещества подверглись жители поселка.

По словам медиков, пострадавшие жалуются на резь в глазах и затрудненное дыхание.

В пресс-службе полиции отмечают, что причиной отравления стали препараты для дезинсекции.

Полиция перекрыла шоссе № 241 от Офакима до перекрестка Ранен.
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