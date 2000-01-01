14.03 09:49 MIGnews.com

Отравление в Негеве: пострадали 8 человек

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Вчера вечером, 13 марта, в поселке Пдуим, расположенном недалеко от Офакима, восемь человек подверглись воздействию неизвестного химического вещества.Об этом в среду, 14 марта сообщает радиостанция "Кан Бет", передает Arutz Sheva.Пострадавшим оказана первая помощь, и, согласно уточненное информации, все они являются близкими родственниками.На месте происшествия вместе с врачами находятся сотрудники пожарной службы, которым предстоит установить, воздействию какого вещества подверглись жители поселка.По словам медиков, пострадавшие жалуются на резь в глазах и затрудненное дыхание.В пресс-службе полиции отмечают, что причиной отравления стали препараты для дезинсекции.Полиция перекрыла шоссе № 241 от Офакима до перекрестка Ранен.