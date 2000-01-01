14.03 15:32 MIGnews.com

Серьезный инцидент близ Газы из-за египетского глушения

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что худшие ожидания жителей граничащих с Газой территорий сбылись. На протяжении нескольких недель они предупреждали о том, что помехи в системах мобильной телефонной связи, источником которых является Египет, могут стать причиной серьезного инцидента в области безопасности.Как выяснилось сегодня, две недели назад коммуникационное оборудование было украдено с одного из армейских постов. Солдаты не смогли предупредить о произошедшем в реальном времени, потому что телефонная связь не работала. Жители приграничной полосы опасаются более серьезных инцидентов. Например, в случае инфильтрации в Израиль по террористическим тоннелям у них не будет возможности сообщить о произошедшем армии.В штабе бригады Газы услышали трансляцию незарегистрированного передатчика - ранее похищенного с поста. Жители Газы говорят: “Сегодня нам повезло, это был просто разбушевавшийся подросток. А что будет, если мы столкнемся с терроризмом?”Средства электронной войны египетской армии продолжают масштабное глушение мобильных телефонных сетей, что привело к сбоям и отключению мобильной связи у 300.000 пользователей на Юге страны.Военные Египта "наносят удары по инфраструктуре мобильной связи Израиля" на фоне того, что боевики ИГ, орудующие на Синае, пользуются SIM-картами израильских компаний в том числе для приведения в действие самодельных взрывных устройств."Египет наносит удары по инфраструктуре мобильной связи Израиля, а Иерусалим предпочитает трусливо отмалчиваться, чтобы не порождать дополнительный конфликт с соседями", - говорится в сообщении источника.Провайдеры телефонной связи сообщили, что причиной сбоев были намеренные помехи, исходящие из-за пределов Израиля - очевидно, из Египта.Указанные сбои 6 марта распространились на другие районы страны - по сообщению газеты Калькалист, проблемы начались Иерусалиме, Хайфе, Атлит, Бейт-Шемеше и Ха-Шарон.Министерство связи считает, что речь идет об очень серьезной проблеме, поскольку затронуты интересы сотен тысяч граждан и тысяч объектов, принадлежащих телефонным провайдерам. Источником проблемы названо намеренное блокирование - глушение мобильных телефонных сетей, создание шума, электромагнитный спектр которого превосходит силу сигнала подписчика сети.Сбои ощущаются по прежнему, в первую очередь с аппаратами третьего поколения. Большая часть сбоев происходит в вечерние часы, когда объем телефонных разговоров значительно возрастает. Иногда мобильная сеть перестает работать частично, иногда - полностью.Министерство связи сообщило, что министр связи, Аюб Кара и заместитель генерального директора министерства, Майман Шамила, работают над разрешением проблемы, но за исключением мониторинга глушения и локализации сбоев “их возможности ограничены”.