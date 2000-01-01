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Google запретить рекламу биткоинов на своем сервисе 14.03 10:57   MIGnews.com

Google запретить рекламу биткоинов на своем сервисе

В Google могут запретить рекламу крипотовалют и бинарных опционов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на управляющего поисковиком сервиса американского холдинга Alphabet.

Решение о запрете в компании объясняют необходимостью оказания борьбы с распространением новых видов финансовых продуктов с высоким уровнем риска. Соответствующее решение должно вступить в силу в июне.

При этом, как отмечает Bloomberg, вводимые ограничения не повлияют на до ходы поисковика от размещения рекламы.

Ранее о запрете рекламы криптовалют заявили и в Facebook.

Ранее сообщалось, что против "отца" биткоина подали судебный иск, обвиняя его в незаконном переоформлении компании по созданию криптовалюты.
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