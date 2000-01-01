Google запретить рекламу биткоинов на своем сервисе
В Google могут запретить рекламу крипотовалют и бинарных опционов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на управляющего поисковиком сервиса американского холдинга Alphabet.
Решение о запрете в компании объясняют необходимостью оказания борьбы с распространением новых видов финансовых продуктов с высоким уровнем риска. Соответствующее решение должно вступить в силу в июне.
При этом, как отмечает Bloomberg, вводимые ограничения не повлияют на до ходы поисковика от размещения рекламы.
Ранее о запрете рекламы криптовалют заявили и в Facebook.