Будет ли освобожден Элиор Азария?

По данным издания, комиссии предстоит принять решение по просьбе Азарии получить право на условно-досрочное освобождение после того, как отбыл половину срока тюремного заключения.
Согласно предварительным оценкам, военная прокуратура будет выступать против этого, но ожидается, что согласится на сокращение всего на одну треть.
В случае отклонения его просьбы, ожидается, что он освободится после отбытия двух третей срока, уточняет издание.
Однако, если требования прокуратуры будет отклонено, и суд примет решение о досрочном освобождении Азарии, это позволит фактически немедленно (в течение всего нескольких дней) освободить солдата из тюрьмы.
По словам чиновников, поведение Азарии во время тюремного заключения было безупречным, и соответствует всем критериям необходимым для получения досрочного освобождения.
Напомним, Эльор Азария был приговорен судом к полутора годам тюремного заключения, он начал отбывать наказание 9 августа. 27 сентября начальник Генштаба Гади Айзенкот сократил срок заключения Азарии на четыре месяца.
К 18 апреля 2018 года Азария будет находиться в тюрьме более восьми месяцев (менее полугода до конца срока).