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Будет ли освобожден Элиор Азария? | Фото:14.03 11:08   MIGnews.com

Будет ли освобожден Элиор Азария?

Сегодня утром Эльор Азария, осужденный за непредумышленное убийство террориста в Хевроне, предстал перед армейской комиссией по освобождению.

Об этом в среду, 14 марта сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, комиссии предстоит принять решение по просьбе Азарии получить право на условно-досрочное освобождение после того, как отбыл половину срока тюремного заключения.

Согласно предварительным оценкам, военная прокуратура будет выступать против этого, но ожидается, что согласится на сокращение всего на одну треть.

В случае отклонения его просьбы, ожидается, что он освободится после отбытия двух третей срока, уточняет издание.

Однако, если требования прокуратуры будет отклонено, и суд примет решение о досрочном освобождении Азарии, это позволит фактически немедленно (в течение всего нескольких дней) освободить солдата из тюрьмы.

По словам чиновников, поведение Азарии во время тюремного заключения было безупречным, и соответствует всем критериям необходимым для получения досрочного освобождения.

Напомним, Эльор Азария был приговорен судом к полутора годам тюремного заключения, он начал отбывать наказание 9 августа. 27 сентября начальник Генштаба Гади Айзенкот сократил срок заключения Азарии на четыре месяца.

К 18 апреля 2018 года Азария будет находиться в тюрьме более восьми месяцев (менее полугода до конца срока).
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