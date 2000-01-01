14.03 09:19 MIGnews.com

В Холоне посетитель поликлиники поджог и убил медсестру

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Врачи MADA были вынуждены констатировать смерть медсестры в поликлинике больничной кассы Клалит в Холоне на улице Каплан.По неподтвержденной на настоящий момент информации, медсестру поджог посетитель больничной кассы.Также сообщается, что атаковавший медсестру страдал от душевной болезни.В здании поликлиники начался сильный пожар, посетители были эвакуированы. Три человека впали в шоковое состояние.