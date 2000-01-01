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14.03 09:19   MIGnews.com

В Холоне посетитель поликлиники поджог и убил медсестру

Врачи MADA были вынуждены констатировать смерть медсестры в поликлинике больничной кассы Клалит в Холоне на улице Каплан.

По неподтвержденной на настоящий момент информации, медсестру поджог посетитель больничной кассы.

Также сообщается, что атаковавший медсестру страдал от душевной болезни.

В здании поликлиники начался сильный пожар, посетители были эвакуированы. Три человека впали в шоковое состояние.
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