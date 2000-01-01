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Израиль: Адвокат жестоко изнасилована клиентом | Фото: Thinkstock14.03 08:47   MIGnews.com

Израиль: Адвокат жестоко изнасилована клиентом

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о вопиющем случае сексуального насилия в центральном Израиле.

Молодая адвокат С. была приглашена на деловую встречу клиентом, представившимся бизнесменом. Пригласивший утверждал, что у него - большой бизнес и Италии, и он намерен расширить свои операции и на Израиль. Для этой цели ему необходимы услуги адвоката.

Встреча проходила в кафе. “Бизнесмен” хвастался тем, что он жертвует деньги неимущим, помогает молодым семьям, и является одним из лучших профессионалов в мире. Он подмешал в питье адвокату наркотик, и та утратила контроль над собой.

Адвокат потерпевшей Лимор Эциони сообщает, что речь идет о наркотики типа “экстази”. Адвокат была жестоко изнасилована “клиентом”. По словам Эциони, “невозможно описать физические и нравственные страдания молодой женщины”.

Насильник был арестован. Во время ареста он заявил, что занимался сексом с адвокатом с ее согласия. Срок временного содержания под стражей арестованного продлен на несколько дней.
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