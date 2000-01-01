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1 из 10 палестинцев верит, что Трамп возродит мирный процесс | Фото: Ави Охайон, GPO14.03 19:45   MIGnews.com

91% палестинцев не верит, что Трамп возродит мирный процесс

Абсолютное большинство палестинцев считают, что политика американского президента Дональда Трампа приведет либо к усилению напряженности, либо к застою в отношениях с Израилем. Такие результаты исследования опубликовал Палестинским центром политических исследований 14 марта.

Согласно опросу, в котором приняли участие 1270 респондентов, лишь 9% палестинцев веря в то, что Трамп сможет возобновить израильско-палестинские мирные переговоры.

Еще около 38% заявили, что администрация Трампа усугубит напряженность в отношениях с Израилем, способствуя вспышке насилия на фоне одобрения строительства поселений в Иудее и Самарии.

На вопрос, стоит ли Махмуду Аббасу соглашаться на переговоры с Израилем без предварительных условий, если Вашингтон предложит такой вариант, 58% ответили отрицательно, но в то же вреся немало (31%) считают, что такое вариант стоит принять.

Стоит отметить, что результаты опроса были опубликованы после встречи Абу Мазена со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом, который призвал его к возобновлению мирного процесса.
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