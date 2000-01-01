14.03 17:32 MIGnews.com

Еще один штат США узаконил курение медицинской марихуаны

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Сенат штата Арканзас отклонил запрет на курение марихуаны в медицинских целях, пишет издание Arkansas Online. Против запрета высказалось 15 сенаторов, за — только 11 (при необходимом для одобрения уровне в 24). Идея отложить законопроект и вернуться к нему позже была отвергнута затем единогласно.Избиратели Арканзаса проголосовали за разрешение медицинской марихуаны на референдуме в ноябре. Ожидается, что заявки на открытие марихуановых аптек власти штата начнут принимать в июле. Однако противники легалайза не теряют надежды все же сохранить некоторые ограничения — одним из которых был запрет на курение каннабиса.Напомним, новый Генпрокурор США Джефф Сешнс известен своим «подозрительным», как он сам выражается, отношением к марихуане. В начале апреля двое сенаторов США, от Республиканской и Демократической партий, обратились к нему с открытым письмом, в котором просили его не ограничивать право штатов на легалайз.