Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Brexit запустят в конце марта | Фото: Thinkstock14.03 16:57   MIGnews.com

Brexit запустят в конце марта

Процедуру выхода Великобритании из Евросоюза запустят в конце марта. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая в парламенте.

"Законопроект, который был принят обеими палатами парламента, в ближайшие дни получит одобрение королевы. Процедура Brexit будет запущена, как и планировалось, к концу месяца", – сказала Мэй.

Ожидается, что сама процедура выхода продлится два года. Таким образом, Великобритания может покинуть Евросоюз весной 2019 года.

Ранее законопроект о Brexit одобрила палата лордов британского парламента. Таким образом, чтобы документ обрел силу закона, его должна подписать королева Елизавета II.

Референдум о членстве в Евросоюзе состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. Тогда за Brexit высказались 51,9% британцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:55
Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке встретился с Аббасом
17:32
Еще один штат США узаконил курение медицинской марихуаны
16:32
Мэр Роттердама: мы были готовы стрелять в турецкого министра
16:09
ВМС ЦАХАЛа на страже берегов Израиля  
15:59
Экс-командир бригады Негев - новый конкурент Беннета
15:19
Убийца медсестры в Холоне: я никому не хотел причинить вреда
15:15
Лавров удивлен отказом сирийской оппозиции приехать в Астану
15:02
Путин - правительству: Дмитрия Анатольевича не уберегли
14:52
В развалинах пиротехнической фабрики обнаружены два тела
14:45
ООН: сирийские войска оставили без воды 5,5 млн. человек
14:02
Профсоюз учителей Израиля объявил внезапную забастовку
13:58
Миллионы американцев могу лишиться страховки
13:55
Светлова требует увеличить пособия по старости
13:35
Биби в суде: Сара не выкидывала меня из автомобиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus