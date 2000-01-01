14.03 16:57 MIGnews.com

Brexit запустят в конце марта

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Процедуру выхода Великобритании из Евросоюза запустят в конце марта. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая в парламенте."Законопроект, который был принят обеими палатами парламента, в ближайшие дни получит одобрение королевы. Процедура Brexit будет запущена, как и планировалось, к концу месяца", – сказала Мэй.Ожидается, что сама процедура выхода продлится два года. Таким образом, Великобритания может покинуть Евросоюз весной 2019 года.Ранее законопроект о Brexit одобрила палата лордов британского парламента. Таким образом, чтобы документ обрел силу закона, его должна подписать королева Елизавета II.Референдум о членстве в Евросоюзе состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. Тогда за Brexit высказались 51,9% британцев.