Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Мэр Роттердама: мы были готовы стрелять в турецкого министра | Фото: Thinkstock14.03 16:32   MIGnews.com

Мэр Роттердама: мы были готовы стрелять в турецкого министра

Сотрудникам спецподразделения голландской полиции которые сопровождали министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя в Германию было отдано разрешение открыть огонь в случае необходимости.

Выступая в эфире вечернего ток-шоу Nieuwsuur, градоначальник Роттердама Ахмед Абуталеб рассказал, что, когда в субботу (11 марта) Сайян Кайя, въехав в Нидерланды наземным транспортом, пыталась попасть в турецкое консульство, чтобы выступить перед местной турецкой общиной с агитацией в пользу поддержки конституционной реформы, ее сопровождали 12 телохранителей.

Опасаясь, что они могут быть вооружены, Абуталеб сказал: "Мы должны были быть уверенны, что в случае конфронтации мы одержим верх". Поэтому голландским полицейским было дано разрешение стрелять.

Напомним, что после того, как голландское правительство запретило посадку самолета с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на борту, который должен был выступить перед общиной нидерландских турок в Роттердаме, Кайя въехала на территорию королевства на автомобиле, пытаясь попасть в турецкое генконсульство. Однако под предлогом "специального приказа мэра" полиция ее заблокировала.

В сопровождении правоохранителей турецкую министра депортировали из страны в ночь на воскресенье.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:55
Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке встретился с Аббасом
17:32
Еще один штат США узаконил курение медицинской марихуаны
16:57
Brexit запустят в конце марта
16:09
ВМС ЦАХАЛа на страже берегов Израиля  
15:59
Экс-командир бригады Негев - новый конкурент Беннета
15:19
Убийца медсестры в Холоне: я никому не хотел причинить вреда
15:15
Лавров удивлен отказом сирийской оппозиции приехать в Астану
15:02
Путин - правительству: Дмитрия Анатольевича не уберегли
14:52
В развалинах пиротехнической фабрики обнаружены два тела
14:45
ООН: сирийские войска оставили без воды 5,5 млн. человек
14:02
Профсоюз учителей Израиля объявил внезапную забастовку
13:58
Миллионы американцев могу лишиться страховки
13:55
Светлова требует увеличить пособия по старости
13:35
Биби в суде: Сара не выкидывала меня из автомобиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus