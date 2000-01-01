Мэр Роттердама: мы были готовы стрелять в турецкого министра
Сотрудникам спецподразделения голландской полиции которые сопровождали министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя в Германию было отдано разрешение открыть огонь в случае необходимости.
Выступая в эфире вечернего ток-шоу Nieuwsuur, градоначальник Роттердама Ахмед Абуталеб рассказал, что, когда в субботу (11 марта) Сайян Кайя, въехав в Нидерланды наземным транспортом, пыталась попасть в турецкое консульство, чтобы выступить перед местной турецкой общиной с агитацией в пользу поддержки конституционной реформы, ее сопровождали 12 телохранителей.
Опасаясь, что они могут быть вооружены, Абуталеб сказал: "Мы должны были быть уверенны, что в случае конфронтации мы одержим верх". Поэтому голландским полицейским было дано разрешение стрелять.
Напомним, что после того, как голландское правительство запретило посадку самолета с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на борту, который должен был выступить перед общиной нидерландских турок в Роттердаме, Кайя въехала на территорию королевства на автомобиле, пытаясь попасть в турецкое генконсульство. Однако под предлогом "специального приказа мэра" полиция ее заблокировала.
В сопровождении правоохранителей турецкую министра депортировали из страны в ночь на воскресенье.