14.03 15:19 MIGnews.com

Убийца медсестры в Холоне: я никому не хотел причинить вреда

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78-летний мужчина, поджегший утром 14 марта медсестру Тову Карара в поликлинике Холона на допросе заявил, что “никому не хотел причинять вреда”.Обвиняемый сказал: “Я стоял в холле и бросил бутылку с горючей смесью в комнату сестер - но я никому не хотел причинять вреда”.Мужчина до сих не сообщил о мотивах своего поступка. Полиция сообщает, что его версий событий не согласуется с показаниями очевидцев.