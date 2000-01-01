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Убийца медсестры в Холоне: я никому не хотел причинить вреда 14.03 15:19   MIGnews.com

Убийца медсестры в Холоне: я никому не хотел причинить вреда

78-летний мужчина, поджегший утром 14 марта медсестру Тову Карара в поликлинике Холона на допросе заявил, что “никому не хотел причинять вреда”.

Обвиняемый сказал: “Я стоял в холле и бросил бутылку с горючей смесью в комнату сестер - но я никому не хотел причинять вреда”.

Мужчина до сих не сообщил о мотивах своего поступка. Полиция сообщает, что его версий событий не согласуется с показаниями очевидцев.
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