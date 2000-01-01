14.03 14:45 MIGnews.com

ООН: сирийские войска оставили без воды 5,5 млн. человек

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Эксперты по правам человека ООН заявили, что в прошлом году правительственная авиация САР разбомбила источники водоснабжения Дамаска. В результате этого без воды осталось приблизительно 5,5 млн. человек.Водопроводная станция была повреждена в результате как минимум двух авиаударов, согласно докладу комиссии ООН, которая проводит расследование. В комиссии данный инцидент приравняли к военному преступлению, поскольку речь идет об объекте гражданской инфраструктуры.В докладе также говорится, что сирийская авиация разбомбила школьный комплекс в провинции Идлиб в октябре.В свою очередь Дамаск отвергает предъявленные обвинения.