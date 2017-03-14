14.03 12:56 MIGnews.com

Медсестру в Холоне убили из-за прививки от гриппа

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Израильские СМИ публикуют шокирующие подробности инцидента в Холоне, в результате которого погибла 51-летняя медсестра Това Караро.Неделю назад 78-летний клиент поликлиники, мужчина переживший Холокост, получил прививку от гриппа. Он остался недоволен действием прививки, и с того времени каждый день приходил в поликлинику жаловаться.Утром 14 февраля он пришел с бутылкой легковоспламеняющейся жидкости, облил ей медсестру, которая, по его словам “причинила ущерб его здоровью”, и поджег ее. Он сбежал с места преступления, но был через короткое время задержан полицией.Очевидец произошедшего, Владимир, рассказывает: "Я вел ребенка в садик, услышал крики, спросил, что происходит. Мне сказали - пожар. Я спросил, есть люди внутри, мне сказали - да. Я открыл дверь, внутри валил густой дым. Доктор Карни, который работает в поликлинике, пытался погасить огонь огнетушителем. Доктор - настоящий герой, я помогал ему водой - но было поздно, мы не справились. Там же, в комнате сестре, валялась литровая бутылка, очевидно, что ее разлили, комнату подожгли. Мы пытались ее спасти, но не смогли, она умерла у нас на руках".По словам работников поликлиники, Това Караро проработала в Клалите 25 лет и пользовалась большим уважением персонала и клиентов.