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Сомалийские пираты похитили судно впервые за 5 лет | Фото: Thinkstock14.03 19:55   MIGnews.com

Сомалийские пираты похитили судно впервые за 5 лет

Сомалийские пираты подозреваются в захвате грузового судна, шедшего под флагом Шри-Ланки. Об этом сообщил агентству Reuters представитель НКО по борьбе с пиратством Oceans Beyond Piracy во вторник, 14 марта.

По его словам, судно отправило сигнал бедствия, а после отключило систему слежения и изменило курс на побережье Сомали. Предполагается, что на захваченном судне находится восемь членов экипажа.

Также сообщается, что экипаж перед исчезновением сообщал, что за ним следуют две лодки.

Джон Стид (Oceans Beyond Piracy), бывший британский полковник ведет борьбу с пиратством почти 10 лет и находится в тесном контакте с военно-морскими силами. Он также подчеркнул, что данный инцидент стал первым захватом судна сомалийскими пиратами за последние 5 лет.
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