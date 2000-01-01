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Нью-Йорк: введено ЧП из-за надвигающейся бури | Фото: Thinkstock14.03 10:38   MIGnews.com

Нью-Йорк: введено ЧП из-за надвигающейся бури

Чрезвычайное положение было объявлено в Нью-Йорке и штате Нью-Джерси из-за надвигающейся снежной бури. Об этом объявил мэр города Билл Де Блазио.

Ожидается, что буря достигнет восточного побережья во вторник, 14 марта. Ранее из-за непогоды были перенесены переговоры президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сообщается, что буря и метель принесут в Нью-Йорк около 60 см осадков. Скорость ветра местами будет достигать 96 км/ч.

В этот период в городе будут закрыты школы и отменены рейсы в аэропортах.

Кроме того, в Нью-Йорке из-за ожидающегося снегопада закроется штаб-квартира ООН, где проходит конференция по правам женщин.
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